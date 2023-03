CdS – Lozano out per il match di questa sera. Spalletti vuole preservarlo per la Champions

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Hirving Lozano non proprio al meglio della condizione. Secondo il quotidiano la vigilia dell’Atalanta sarà un po’ al centro sportivo di Castel Volturno e un po’ in famiglia, dato che ieri Spalletti ha permesso ai suoi di trascorrere la notte a casa come spesso avviene. Nessun ritiro ed appuntamento rimandato a oggi per l’ultima sessione di allenamento. Anche la formazione è stata definita nei minimi dettagli. Sembra che Spalletti intenda limitarsi a un cambio. Lozano è infortunato e non verrà rischiato in vista della partita di Champions League contro l’Eintracht mercoledì prossimo. Quindi Politano lo sostituirà nel tridente offensivo.