CdM – Spalletti non vuole rilassamenti troppo presto! Ed in conferenza stampa lo sottolinea sempre

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su Luciano Spalletti in vista delle ultime partite di campionato. Secondo il quotidiano Spalletti ha usato una miriade di metafore per inviare al suo spogliatoio il messaggio di non abbassare la guardia anche con l’ampio vantaggio sulle inseguitrici. Ha paragonato i giocatori a un fabbro che deve concentrarsi solo sul proprio lavoro. Oppure li ha comparati ad un ciclista che può sollevare le braccia dal manubrio solo dopo aver raggiunto il traguardo. Ieri Spalletti ha citato la celebre frase di Theodore Roosevelt di mantenere gli occhi fissi alle stelle e i piedi ben saldi sulla terra. Un esercizio comunicativo che non è una novità per lui, visto che qualche anno fa aveva pronunciato quella famosa frase degli uomini forti, destini forti; uomini deboli, destini deboli, non c’è altra strada.