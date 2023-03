Spalletti: “Ndombele ha grandi forza, è molto tecnico, si scrolla le marcature di dosso, è una considerazione di poterlo usare domani”

Il mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per anticipare la sfida di domani sera al ‘Maradona’ con l’Atalanta. Tra le domande poste al tecnico azzurro c’è stata anche una su Ndombele, la risposta del mister sembra far intendere che starebbe valutando di inserire il francese dal primo minuto. Queste le sue parole: “Ndombele è forte, solamente i risultati e le prestazioni di Zielinski ed Anguissa in questo periodo non gli hanno permesso di giocare di più, lui è un cubo e ha forza, tecnica, si scrolla le marcature, come potrebbe fare domani. Quando l’ho messo dentro si è fatto trovare pronto per pezzi di partite, è una considerazione di poterlo usare che lei mi ha letto nel pensiero, lei è un sensitivo”.