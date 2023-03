Politano:” Non dobbiamo mollare neanche un centimetro, domani vogliamo vincere”

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha riportato una parte delle parole di Matteo Politano a Radio Kiss Kiss Napoli, che ha parlato della volata scudetto e della partita di domani contro l’Atalanta. Ecco quanto detto:

“Da lunedì stiamo preparando questa gara, con l’obiettivo di vincerla e dimenticare la sconfitta contro la Lazio che ha sfruttato l’occasione. Però dobbiamo andare oltre, mantenere il morale alto e portare a termine grandi cose. A volte nello spogliatoio parliamo dello scudetto. Sappiamo che abbiamo un’opportunità straordinaria e dobbiamo sfruttarla. Siamo anche noi stupiti da questa stagione, ma non molliamo nemmeno un centimetro perché vogliamo realizzare il nostro sogno. Viviamo con impazienza l’attesa, è bellissimo sentire la città, che si merita un simile successo e già solo pensare a come sarà in festa è emozionante. Adesso la nostra attenzione deve essere focalizzata sull’Atalanta, non ci sono dubbi sulle sue qualità. Alcune recenti sconfitte potrebbero trarre in inganno, ma il valore della squadra è indiscutibile. Sarà una serata impegnativa.