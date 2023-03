Napoli-Atalanta, la conferenza stampa di Gasperini alla vigilia del big match

Manca ormai poco al match tra Napoli e Atalanta, in programma per domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Gianpiero Gasperini, allenatore dei nerazzurri, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Ecco le parole del tecnico dei bergamaschi: “Non dico mai non abbiamo niente da perdere, ci andiamo a scontrare contro una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario e che vincerà il campionato visto il margine, ma possiamo misurarci con una grande squadra”.

La conta degli infortunati?

“Sono tutti a disposizione, tranne Koopmeiners e Hateboer. Qualcuno ha preso qualche colpo”.

Ha sensazione positive?

“Assolutamente sì, andiamo a Napoli con un bello spirito, vogliamo fare la nostra prestazione”.

Il presidente ha poi pagato la cena al raggiungimento di quota 40?

“Ancora non l’ha pagata? Ditegli se non la paga non facciamo più punti, per quello non andiamo avanti (ride, ndr). Lobotka? All’andata abbiamo fatto bene. Ora si gioca a Napoli, sono passati dei mesi, ma l’Atalanta non è mai mancata sul piano della prestazione, siamo sempre usciti da queste gare con delle prestazioni di livello, è la cosa più importante. Se dobbiamo rammaricarci è per i punti persi con Sassuolo e Lecce. Continuo sempre a dare che il campionato dell’Atalanta è stato un buon campionato”.

Lo scorso anno l’Atalanta vinse 3-2. Che spirito è rimasto?

“Secondo me è rimasto tanto spirito, non ho mai visto la squadra sfiduciata e in cattiva condizione, non ho mai avuto queste sensazioni. Tutti quelli impiegati hanno dato un ottimo rendimento. Lo spirito è sicuramente quello, abbiamo una classifica sulla quale dobbiamo contare ed essere personalmente contenti. Non giochiamo da soli, vorremo sempre fare dei gol, ma c’è anche l’avversario. Nessuno gioca più a difendersi, le partite vanno interpretate per i 90 minuti, ma contro chiunque. Il Napoli ha un tasso tecnico importante, tanto è vero che sta facendo un campionato straordinario. Vedendo l’Europa ha grandi chance di andare molto avanti anche in Champions.”

Atalanta e Napoli sono diventate un modello sostenibile.

“Tutte le risorse che ha l’Atalanta se le è costruite, non voglio specificarlo, ma sono costretto. Noi affrontiamo squadre che hanno un miliardo di debito, il fatto di essere lì ci rendere soddisfatti”.

A questo punto della classifica è meglio guardare avanti o dietro?

“Dove siamo è tanta roba, devi guardare quello che sei, e non è roba dovuta: chi ha più coraggio può fare qualcosa di buono”.

Ci saranno novità in attacco?

“Zapata e Muriel principalmente avranno tante chance, soprattutto se stanno bene. Poi le valutazioni le faccio con chi sta bene. Abbiamo preparato le nostre cose, gli elementi sono quelli, ma ci sono le alternative”.

Il Napoli può essere distratto dall’impegno europeo?

“Non credo, hanno riposato tutta la settimana, arrivano dalla partita con la Lazio, hanno avuto la possibilità di concentrarsi sulla gara”.