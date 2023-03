Marchetti: “Ieri in città c’erano i procuratori di Lobotka, il rinnovo va solo formalizzato”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte del rinnovo di Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato dal giornalista nella giornata di ieri sono stati in città gli agenti del calciatore. Queste le sue parole: “Posso dire che ieri in città c’erano gli agenti di Lobotka, per un rinnovo che deve essere solo formalizzato. Successivamente dovrebbero arrivare anche i rinnovi di Rrahmani e Di Lorenzo, che ancora non sono in una fase decisiva e conclusiva”.