L’équipe – Maxi offerta del PSG per Osimhen: pronti 150 milioni

Dopo l’ennesima figuraccia europea, con l’eliminazione agli ottavi di Champions League, il PSG si prepara alla rivoluzione. I soldi per il club parigino, non sono mai stati un problema, e Al Khelaifi sembra pronto all’ennesimo mercato milionario per rinforzare la rosa. I francesi vogliono la Champions League, unico trofeo che manca ormai in bacheca. In partenza, ci sono Neymar, Messi, Sergio Ramos e l’allenatore Galtier, quindi il PSG avrà bisogno di rinforzi importanti dal mercato. Ecco perché Luis Campos ha anticipato la concorrenza e ha avviato i contatti con diversi calciatori. Primo tra tutti, Milan Skriniar, difensore dell’Inter che arriverà a Parigi a parametro zero. Ma a fare scalpore, è la notizia che parla di un’offerta di 150 milioni pronta per Victor Osimhen, stella del Napoli di Spalletti.

La trattativa con l’attaccante nigeriano è complicata, poiché Osimhen ha già espresso la volontà di giocare in Premier League. Nonostante questo, il PSG ci prova lo stesso e l’Équipe parla di un incontro segreto già avvenuto tra Campos e l’agente del giocatore del Napoli. Per quanto sia importante per lo scacchiere di Spalletti, De Laurentiis ha già affermato che in caso di offerte irrinunciabili, farà partire il suo attaccante. C’è da capire se il nigeriano sia disposto a tornare in Ligue 1 per aiutare il PSG a vincere finalmente la tanto sognata Champions League.