Il Mattino – Il Maradona risponde presente! Oltre 100mila spettatori tra campionato e Champions

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla presenza dei tifosi azzurri in queste due gare di campionato e Champions allo stadio Maradona. Secondo il quotidiano tra sabato e mercoledì, il Maradona sarà pieno di entusiasmo. Tutti i posti saranno occupati tranne quelli nel settore ospiti poiché la presenza dei tifosi delle due squadre è vietata. Purtroppo, c’erano alte possibilità che si verificassero incidenti o scontri e l’autorità competente ha deciso di disabilitare la trasferta. Saranno 100mila spettatori a riempire lo stadio, un enorme successo finanziario per il club. Nelle ultime i vertici della questura ore hanno confermato che nessuna fan-zone avrà luogo per le prossime due gare e fino alla fine della stagione. Nonostante i tifosi chiedano un controllo più morbido, le ispezioni ai varchi di accesso rimarranno invariate: solo stendardi e bandiere rispettanti la normativa saranno ammessi. La rapida e severa punizione inflitta agli ultras della Lazio che hanno lanciato petardi e bengala in Curva A e nella pista di atletica dimostra come il sistema abbia funzionato grazie all’utilizzo delle telecamere di sorveglianza.