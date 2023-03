GdS – Divieto trasferta ai tifosi dell’Eintracht, c’è il rischio che si trasformi in un caso diplomatico

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul divieto di trasferta per i tifosi dell’Eintracht in vista della trasferta di Napoli. Secondo il quotidiano le critiche al divieto imposto dal Ministero dell’Interno italiano alla trasferta dei tifosi dell’Eintracht non si placano. Si rischia che questa situazione possa creare un caso diplomatico. Soprattutto dopo che i tifosi del Bayern Monaco hanno esposto un drappo con insulti rivolti al ministro Piantedosi senza che le autorità locali abbiano preso provvedimenti.