CdS – Questa la probabile formazione del Napoli! Un solo cambio rispetto a venerdì

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione per il match di domani contro l’Atalanta. Secondo il quotidiano Mario Rui è squalificato per due giornate, il che significa che Olivera sarà di nuovo sulla sinistra domani sera. Lozano si è fermato a causa di un risentimento muscolare, e spera di essere pronto per l’appuntamento con l’Eintracht Francoforte mercoledì sera e concederà la corsia destra a Politano. Osimhen, ha svolto un allenamento dopo il giorno di riposo e sarà titolare. Raspadori invece potrebbe recuperare per la prossima trasferta di Torino contro i granata.