CdS – Contro l’Atalanta partita trappola, Spalletti non dovrebbe fidarsi di Gasperini

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domani tra Napoli ed Atalanta. Secondo il quotidiano la sfida tra Napoli e Atalanta sarà una vera e propria trappola per Spalletti, che dovrà affrontare uno di cui come Sarri bisogna fidarsi poco. Infatti lo stile di gioco del tecnico toscano, caratterizzato da abbaglianti passaggi, palleggio prolungato e percussioni potrebbe presentare tante insidie. Prima della sfida con Gasperini però l’allenatore effettuerà un’altra esercitazione utile per prepararsi al meglio alla partita.