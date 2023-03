L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle prossime partite che attendono il Napoli. Secondo il quotidiano, con tre partite in otto giorni, Spalletti deve trovare delle soluzioni creative. C’è per esempio Elmas, con la sua costanza nel rendimento. Oppure vi è Simeone come opzione di emergenza durante le gare, sono due buoni candidati per le prossime sfide.