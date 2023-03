Repubblica: “Fondo straniero pronto ad acquistare il Napoli? Ecco la verità”

Il Napoli nel mirino di fondi stranieri. Meglio ancora se si parla di arabi. Da sempre circolano queste voci sulla probabile vendita del club di Aurelio De Laurentiis. E’ successo ancora, scrive oggi Repubblica, che spiega: “Alla stampa estera De Laurentiis senior ha precisato che non venderà il Napoli. Vero. A Roma si dà per probabile la cessione a un fondo di investimenti straniero. Non è la prima volta. È stata sempre localizzata la fonte: un loquace dirigente di banca che fugge in avanti nella speranza di avvantaggiare il suo istituto, per guidare la transazione. De Laurentiis non osa immaginare il suo primo giorno da ex presidente del Napoli. Lo allontana da sé, fissando un limite stratosferico alla vendita”.