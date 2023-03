L’Eintracht sbotta: “Inaccettabile vietare la trasferta! Procederemo per vie legali”

Da Napoli arriva il divieto del Prefetto di vendere biglietti validi per il settore ospiti in occasione della sfida di Champions League contro l’Eintracht. La società tedesca ritiene la scelta inaccettabile e difficile da credere, infatti agirà anche per vie legali. Ecco cosa ha dichiarato il membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht Philipp Reschke:

“Le autorità di sicurezza napoletane hanno avuto quattro mesi di tempo e non vogliono o non sono in grado di garantire la sicurezza della partita in città e nello stadio. Entrambe le cose sono ugualmente inaccettabili e difficili da credere. Con i nostri esperti e avvocati italiani non nutriamo alcuna speranza di poter ribaltare l’ordinanza con procedura d’urgenza, come dimostrano anche i casi simili in Serie A. Ci stiamo preparando a una procedura amministrativa lunga e difficile, ma ha già funzionato”.