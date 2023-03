Il Messaggero -Euro 2032, il Senato approva la candidatura: Napoli fra le città selezionate!

Il prossimo 23 marzo l’Italia sarà a Napoli per Italia-Inghilterra, la prima gara valida per le qualificazioni all’Europeo 2024. Sono passati 10 anni dall’ultima volta che Napoli ha ospitato la Nazionale italiana. Questa volta, però, c’è la probabilità che la città partenopea non debba aspettare più così tanto per poter ospitare una gara degli azzurri della Nazionale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, la Commissione Cultura del Senato ha approvato la candidatura dell’Italia a Euro 2032.

Sono ben 11 le città selezionate per questo evento. Qualora gli Europei del 2032 dovessero svolgersi davvero in Italia, Napoli sarà una di queste. Ci sono anche Roma, Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Cagliari, Bari e Palermo. Scartata, invece, Udine: la Dacia Arena ha una capienza inferiore rispetto a quella prevista dalle norme Uefa.