Gazzetta – Napoli primo nei top 5 campionati europei: la particolare classifica

Una stagione memorabile quella dei ragazzi di Spalletti. Il Napoli distrugge record su record e si rivela anche migliore delle squadre dei top 5 campionati europei. Lo dicono i numeri. Oggi la Gazzetta dello Sport mostra una particolare classifica in cui il Napoli è primo, come in tante altre ormai. Questa volta c’entrano le reti su calcio d’angolo. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.

“Nei top 5 campionati europei, il Napoli è la squadra che ha segnato più gol su calcio d’angolo, 13 reti su 58. L’Atalanta, per contro, ha incassato 5 reti su corner, peggior dato tra le prime sei di Serie A, record negativo condiviso con il Milan. All’andata l’1-1 di Osimhen arrivò dalla bandierina: battuta corta per Zielinski e cross al centimetro per il nigeriano”. Infine, l’appunto sulla gara di sabato: “Attenzione alle palle inattive, su cui l’Atalanta difende a zona e su cui il Napoli dispone di una batteria di colpitori. La differenza dei dettagli”.