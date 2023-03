CdS – Probabili formazioni: con l’Atalanta 3 cambi obbligati per il Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione del Napoli. In infermeria ci sono Raspadori e Lozano, quest’ultimo fermato durante l’allenamento di ieri a causa di un risentimento muscolare. Mario Rui deve ancora scontare una giornata di squalifica, Zielinski non sembrerebbe essere al top. Alla luce di tutto ciò, il quotidiano scrive:

“Con Meret che sarà come sempre accompagnato da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e, con la squalifica di Mario Rui, Olivera a sinistra. Tra centrocampo e attacco confermato l’asse Lobotka-Anguissa-Kvaratskhelia-Osimhen. Potrebbero cambiare l’interno a sinistra e l’esterno a destra. Elmas prova a convincere Spalletti, anche se Zielinski resta in vantaggio. Politano potrebbe essere preferito a Lozano per permettere al Chucky di recuperare senza fretta”.