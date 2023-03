CdS – Napoli-Eintracht, i dirigenti tedeschi disertano il pranzo Uefa

Il Corriere dello Sport, svela che i dirigenti dell’Eintracht Francoforte hanno deciso di disertere il pranzo Uefa, dopo la decisione di vietare la trasferta ai tifosi tedeschi.

“Il divieto di trasferta per i tifosi dell’Eintracht Francoforte in vista della gara del Maradona ha scatenato non poche polemiche. Il club tedesco non ha nascosto per niente tutto il suo disappunto per questa scelta voluta dal Ministero degli Interni. L’indignazione dell’Eintracht Francoforte è davvero forte per questa decisione. I dirigenti del club tedesco sono inferociti e hanno deciso di annullare tutti gli incontri ufficiali. Compreso il pranzo Uefa”. Si legge sul quotidiano.