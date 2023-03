CdS (Ed. Campania) – Furia Eintracht: “Grave il divieto di trasferta”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport mette in prima pagina l’impresa del Milan, che dopo lo 0-0 a Londra col Tottenham torna ai quarti di Champions dopo 11 anni. “Un Milan diabolico, Conte flop come il Psg” titola il quotidiano e poi, il commento di Ivan Zazzaroni: “Pioli meglio di Messi”. L’edizione Campania dedica il taglio alto al Napoli con la risposta dell’Eintracht sul divieto di trasferta. E’ polemica per il ritorno al Napoli nonostante il 2-0 in Germania. “Alta tensione” il titolo principale, con il catenaccio che chiosa: Champions, furia Eintracht: “Grave il divieto di trasferta”.