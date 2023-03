Sky – Lozano salta l’Atalanta! Le ultime su Osimhen e Raspadori

Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi Hirving Lozano si è fermato per un risentimento muscolare e non sarà a disposizione per il prossimo match di campionato contro l’Atalanta. In realtà, il problema non sembra essere serio. La speranza di Spalletti è quella di riavere a disposizione il messicano per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte di mercoledì prossimo. Inoltre, Sky ha svelato anche il motivo dell’assenza di Victor Osimhen. L’attaccante azzurro ha saltato l’allenamento di stamattina per sbrigare alcune questioni amministrative, ma domani si allenerà regolarmente. Infine prosegue bene il recupero di Giacomo Raspadori, fermo da metà febbraio per una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. C’è ottimismo sulle condizioni dell’attaccante, che ha svolto lavoro personalizzato sul campo. Il classe 2000 spera di poter essere convocato per l’Eintracht Francoforte o per la successiva trasferta di Torino in campionato.