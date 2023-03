Mattino – Mancini: “Il Napoli è forte. Ecco cosa mi colpisce della squadra”

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino, durante la quale si è soffermato sul Napoli di Spalletti.

Queste le sue parole: “La squadra gioca molto bene. È prima e con ampio merito. E, fate gli scongiuri, io già in estate avevo previsto il trionfo degli azzurri. Dietro non mi pare che ci sia chi possa insidiare il primo posto, il vantaggio mi pare assai rassicurante ma capisco anche Spalletti che invita alla prudenza. Farei lo stesso anche io al suo posto. Hanno fatto le mosse azzeccate in estate, gli innesti sono stati quelli giusti come quello di Kim e Kvaratskhelia e ora sono protagonisti grazie anche a un calcio apprezzato ovunque in Europa“.

E ancora: “Champions? Faticoso restare a questi livelli su due fronti per tutta la stagione, ma per il tipo di calcio che sta mostrando in questo periodo, io non credo che il Napoli possa porsi dei limiti. Davvero, tutto può succedere anche in Champions perché è davvero una squadra forte. La cosa che più mi colpisce di questo Napoli è la serenità con cui va in campo contro ogni avversario. La tranquillità che si continua a vedere anche quando ci sono i cambi, sembra che non succeda nulla e che non ci sia mutazione tra chi entra e chi esce. L’identità della squadra resta intatta. Giocano proprio un bel calcio”.

Su De Laurentiis: “Ha fatto un grande lavoro in questi due decenni in cui guida il club. Lo ha preso in Serie C e lo ha portato quasi a vincere lo scudetto. Ogni anno migliora la squadra nonostante venda, inevitabilmente, anche i suoi calciatori migliori”.

Poi, parentesi su Osimhen: “Mi servirebbe in questo momento, ma parenti italiani non mi pare li abbia. O ce li ha (ride, ndr)?”.