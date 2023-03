L’EURORIVALE – Il report dell’allenamento dell’Eintracht: due gli infortunati che hanno svolto lavoro individuale

L’Eintracht Francoforte ha svolto oggi la seduta pomeridiana dopo un giorno di riposo. L’avversaria del Napoli prepara la sfida di Bundesliga di sabato 11 marzo alle 15:30 contro lo Stoccarda. Subito dopo sarà impegnata mercoledì prossimo al Maradona proprio contro gli azzurri nella gara valida per gli ottavi di ritorno di Champions League.

La squadra tedesca ha fatto l’allenamento a porte aperte, consentendo ai tifosi (giunti in migliaia nonostante il clima rigido per le abbondanti nevicate) di poter assistere. Squadra al completo per Gasler, solo Ebimbe e Buta, infortunati, hanno svolto lavoro individuale. Secondo quanto si legge dal report del club teutonico, la squadra ha lavorato sulla tattica sia in fase offensiva che difensiva.