CdS – Mercato Napoli: interesse per tre giocatori dell’Atalanta, le ultime

Sabato pomeriggio (ore 18, stadio Maradona) andrà in scena il big match tra Napoli e Atalanta, durante il quale Giuntoli avrà modo di valutare alcuni giocatori che rientrano tra gli obiettivi di mercato della società azzurra.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta di Koopmeiners, Højlund e Lookman. Sono questi i tre profili finiti nella lista del ds azzurro, con il centrocampista olandese che ne fa parte già dai tempi dell’AZ.

In campo sarà difficile vederlo per un problema fisico, ma il suo cartellino è attualmente il primo scelto per rinforzare il centrocampo la prossima stagione.