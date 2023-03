Castel Volturno, il report dell’allenamento, si ferma Lozano! Le ultime

Il Napoli è chiamato subito a dimenticare la sconfitta con la Lazio, e nell’allenamento odierno si prepara ad affrontare l’Atalanta. A questo proposito, sul proprio sito ufficiale, il club azzurro ha pubblicato il report quotidiano della sessione di allenamento. Novità importanti sulle condizioni di Raspadori e Lozano, che si è fermato. Di seguito il contenuto del post.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione di possesso palla. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con sviluppi offensivi e conclusioni in porta. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro differenziato per un risentimento. Assente Osimhen in permesso dalla Società“.

Si ferma Lozano quindi, in dubbio per la sfida con l’Atalanta, mentre nessun problema per Victor Osimhen che dovrebbe esserci.