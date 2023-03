“Con un sogno nel cuore”: appuntamento questa stasera alle ore 22.30

“Con un sogno nel cuore” la trasmissione di MondoNapoli TV. Saremo in diretta sulle nostre piattaforme web: Twitch, YouTube e Facebook dalle ore 22.30.

Questa sera tratteremo argomenti in tema Napoli: dall’ultima sconfitta degli azzurri contro la Lazio, alla prossima sfida contro l’Atalanta di Gasperini. Non mancheranno video, curiosità e novità, oltre al consueto dibattito con voi dove potrete entrare in diretta ed esprimere le vostre opinioni sul momento degli azzurri!

Vi aspettiamo su Youtube, Twitch e Facebook in diretta dalle 22:30. Non mancate!