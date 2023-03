Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sul cammino del Napoli, che sta imperando in campionato e che sta dominando, come nessuno in Europa, il proprio campionato.

In città ci si discute della festa Scudetto, tra i tifosi e non solo: infatti, il Napoli, nella persona di Aurelio De Laurentiis, il numero uno della società, sta valutando con la Questura una bozza di questa festa.

Secondo il direttore De Maggio, ci sarebbe un contatto anche con il Comune e si stanno sondando eventuali artisti che potrebbero partecipare a una festa a Piazza del Plebiscito.