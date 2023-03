De Laurentiis: “Vengo contestato perchè sono per la legalità. Tifo? C’è modo e modo di sostenere una squadra”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana dedicata alle “Leggi e regole del calcio” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere.

“Mio padre Luigi mi ha portato alle partite del Napoli, la mia famiglia è stata anche alla base dello sviluppo di “L’oro di Napoli”. Il nostro legame con Partenope risale a molto tempo fa. Mia nonna si trasferì a Torre Annunziata per amore e nel 1929 fondò un pastificio. Pensate che sarei rimasto qui 19 anni se non fossi stato un tifoso del Napoli? Sostengo Napoli come una città centrale in Europa. Cerco di mostrare al mondo la sua bellezza, diversificandola dalle altre città italiane. Faccio del mio meglio per abbattere le discriminazioni tra Nord e Sud dell’Italia, motivo per cui ho acquistato anche il Bari. In caso di promozione in Serie A, cederemo la squadra a qualcuno che possa garantire una gestione adeguata della squadra come se fosse un’opera d’arte. La mia famiglia è nel settore cinematografico da oltre 80 anni, ed io ho imparato molto dai grandi maestri che mi hanno preceduto: mio padre e mio zio. Il cinema ha una vastità di richieste professionali, spaziando dalla creatività al lavoro. Avendo accumulato esperienza nel corso degli anni, ho imparato a saper distinguere tra diritti di immagine e rapporto di dipendenza, che ho poi applicato nello sport. Se si guardano i miei contratti con allenatori e calciatori sono simili a quelli dell’industria cinematografica. Quando non ero compreso a Napoli, nel mondo del calcio, era perché stavo cercando di dare un’impronta industriale come quella di una vera società per azioni. Tutti i miei colleghi provenivano da una visione obsoleta e superata del calcio. La legge Melandri ci ha tormentato per vent’anni, come possiamo dire che dobbiamo aiutare le società in difficoltà? Per farlo è necessario ricominciare da zero. E’ tragico che lo Stato sia assente. Dicono: siete ricchi, vi indebitate e pagate troppo i giocatori di calcio. Il problema è rappresentato dagli agenti. Mino Raiola, estremamente simpatico, prendeva una commissione tra i 25 e 40 milioni a carico di un club. Ciò ha portato all’insorgere di disparità economiche, complicazioni e fallimenti. Se siete stati attenti al documentario su Netflix, avrete notato come la FIFA abbia rubato milioni e milioni di euro. La Fifa e la Uefa sono a Ginevra e Zurigo, senza alcun controllo. Il mio atteggiamento rigoroso viene contestato, mentre mi si accusa di non essere un vero tifoso perché sostengo la legalità assoluta. Io sono a favore dell’organizzazione adeguata, se vi mostro quante persone sono state arrestate per spaccio di droga durante l’ultima partita, tre tifosi della Lazio sono stati fermati. Ma come, non possiamo entrare con botti, fumogeni e petardi ma quelli sì?

In Inghilterra hanno preso provvedimenti contro gli Hooligans e hanno riempito gli stadi di bambini. Da noi, invece, arriva un bambino con il genitore e non può sedersi al suo posto. Questa situazione è diseducativa perché i giovani sentono certi cori che li portano a credere che quella sia la realtà; ma c’è da dire che quei cori significano solo “Il Napoli siamo noi”.

Per evitare che la Uefa abbia il controllo assoluto, dovremmo stabilire che i 27 Paesi europei partecipino al campionato europeo dove tutti giocano contro tutti. Inoltre, le prime x squadre classificate ogni anno devono prendere parte al torneo. Così facendo, si potrebbe dire: se hai vinto la Champions League è bene che tu possa giocarcela con chiunque. Dobbiamo mantenere la calma, perché le vibrazioni negative si diffondono. Tu hai una visione contraria alla napoletanità perché tutti sanno che essere parte della cultura napoletana è un vantaggio e quindi viene temuto. Non è vero che i migliori avvocati provengono da Napoli?“

De Laurentiis sulla sconfitta con la Lazio:

«La sconfitta con la Lazio è salutare, altrimenti uno si siede. Sarri è stato molto paraculo».

Ancora De Laurentiis:

«Champions o scudetto? Spero entrambi».

De Laurentiis su Berlusconi e la differenza tra America e Italia.

Berlusconi ha dimostrato grande abilità nel diventare una figura onnipotente in Lombardia e in Italia. Proveniva dal mondo delle costruzioni, quindi decise di investire nell’acquisto del Milan portandolo a livelli molto elevati. La sua amicizia con Craxi gli fornì anche un accesso a notevoli risorse mediatiche che lo spinsero ulteriormente verso il successo. Quando dovevo andare a Parigi per acquistare L’ultimo dei Mohicani, mi fermai a casa sua e temeva di essere derubato. Gli consigliai di andare a Los Angeles per vendere lì ciò che voleva, ma lui disse che stava pensando di intraprendere una carriera in politica. Quando Vanzina ha presentato Forza Italia, aveva portato tutti i suoi rappresentanti di Publitalia nel mondo della politica. Ha vinto con un margine schiacciante. Purtroppo, alcune delle sue mosse non gli hanno dato fortuna. Negli Stati Uniti sei davvero qualcuno; è un Paese che sta a gambe larghe e aspetta che tu faccia l’amore con lei, senza Viagra. Disse: “Se hai abilità, io ti accolgo e puoi fare di me ciò che vuoi. In Italia, il cattolicesimo e il comunismo hanno portato invidia. Tu non riceverai successo, se lo avrai dovrai morire. Negli Stati Uniti non sei colpevole finché la tua innocenza non viene messa in dubbio; qui da noi è tutto l’opposto”.

De Laurentiis: «Agiamo come un grande club contemporaneo che guarda al futuro. Non possiamo accettare di essere ripresi dal Questore di Napoli per droga, armi cariche e saltare le regole. Dobbiamo diventare un modello di legalità perché lo sport è l’esempio da seguire nelle generazioni future»