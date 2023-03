Aurelio De Laurentiis, oggi ha parlato in vari modi toccando vari e diversi argomenti, partendo dalla stagione del Napoli per poi toccare argomenti più generali.

Oggi, all’Università Vanvitelli, ha anche parlato del calcio e del problema del rapporto tra le società e i procuratori, che negli anni è stato più volte dibattuto. ADL ha proposto questa soluzione:

“A noi del calcio tutti dicono che siamo miliardari con i debiti e che sarebbe ingiusto se lo Stato ci desse una mano, ma noi abbiamo debiti per colpa dei procuratori. Ho chiesto alla FIGC l’ipotesi di stabilire una procura per esercitare e prolungare i contratti dei giocatori: ad esempio, perché i contratti possono essere solo di cinque anni e non di otto? Con queste durate, gli agenti possono chiedere commissioni importanti per i rinnovi e minacciano di farti perdere i giocatori a 0; così il sistema non funziona”.