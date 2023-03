Osimhen l’ultimo ad arrendersi! Le pagelle dei quotidiani per il nigeriano

Victor Osimhen sbatte contro la Lazio e non riesce ad andare in rete per la nona partita di fila. Per i quotidiani oggi l’attaccante del Napoli è uno dei pochi dei suoi a salvarsi. La Gazzetta dello Sport gli dà 5,5. La sua striscia di gol consecutivi termina a 8 partite. Si danna l’anima su ogni pallone giocabile e sfortunatamente colpisce la traversa con un colpo di testa. Il Corriere dello Sport gli dà 6. Vecino si abbassa per tagliarli le linee di passaggio. Per un po’ non esce in profondità né fornisce assist, anche se cerca il duello con Patric. Stende Zaccagni e riceve l’ammonizione. Non molla fino alla fine e sfiora la traversa con un colpo di testa, creando l’illusione del pareggio. Tuttosport gli dà 6. Fa a sportellate con Patric per 90 minuti e colpisce una traversa che grida vendetta. Il Mattino gli dà 6. Non segna da 8 gare a causa di un palo, una triste notizia. Patric e Romagnoli lo tengono sotto pressione per tutto il tempo, poi al primo errore lui si ribella e costringe Patric ad ottenere il cartellino giallo. È considerato il nemico pubblico numero uno, visto che spesso sono in tre a circondarlo. Subisce colpi senza reagire, troppo solo nel suo dolore.