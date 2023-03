Ancora cattive notizie per la squadra di Gasperini. Al tramonto del primo tempo del match contro l’Udinese, Koopmeiners si è accasciato a terra dolorante, causa infortunio. Al suo posto è subentrato Ederson. Le prime sensazioni non sono del tutto positive anche in vista del match contro il Napoli, si teme un risentimento del bicipite femorale.