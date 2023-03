Ssc Napoli – Dopo la partita di ieri sera 2 giorni di riposo per gli azzurri, lunedì la ripresa degli allenamenti

Il Napoli dopo la sconfitta subita ieri in casa contro la Lazio non è tornata subito ad allenarsi, infatti mister Spalletti ha concesso alla squadra 2 giorni di riposo. Per gli azzurri la ripresa degli allenamenti è stabilita lunedì mattina, quando si inizierà a preparare la sfida con l’Atalanta di sabato sera al ‘Maradona’. Questo il comunicato azzurro: “Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli riprenderà lunedì gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18)“.