L’edizione odierna de Il Mattino mette in prima pagina la sconfitta al Maradona contro la Lazio dell’ex Sarri. “Il Napoli cade con la Lazio (0-1): la capolista non perdeva da undici mesi”. Poi c’è il titolo con tanto di foto di Kvaratskhelia in ginocchio: “Amaro Sarri”. Francesco De Luca scrive nel suo commento: “Niente drammi, voltare pagina in Champions”. Infine le pagelle: “Osimhen resta a luci spente, Kvara non sfonda sulla fascia”.