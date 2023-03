Koulibaly: “I tifosi delle altre squadre mi hanno giudicato come nero e musulmano, Napoli invece mi ha sempre rispettato”

L’ex difensore e capitano del Napoli Kalidou Kolibaly, attualmente in forza al Chelsea ha rilasciato un’intervista a BelN Sports, in cui ha parlato del rapporto con la città di Napoli. Il senegalese ha parlato di come i tifosi delle altre squadre lo abbiano sempre giudicato per il colore della pelle, mentre i napoletani no. Queste le sue parole: “Quando sono arrivato a Napoli i tifosi delle altre squadre mi giudicavano come una persona di colore nero e musulmano. Ma a Napoli quando facevo il Ramadan lo chef della cucina si svegliava prima dell’alba, alle quattro del mattino e preparava porzioni apposite per il periodo del Ramadan. La gente, anche al di fuori di Napoli, non deve sentirsi discriminata, non bisogna abbassare la testa, perché non tutte le persone sono uguali, l’importante è che accettino la diversità. Quando giochi male non devi mai sentirti dire che sei nel posto sbagliato, a Napoli non mi hanno mai vietato di seguire la mia religione, mi hanno sempre rispettato. Non dimenticherò mai questa cosa ed è per questo che ancora oggi li ringrazio, non mi sono mai sentito discriminato”.