L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla prestazione di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano la Lazio si ritira in una difesa compatta, con un’altissima linea di pressione. Sarri crea uno sbarramento attorno a Lobotka, spegnendo la sua luce. Il Napoli perde il faro nel centrocampo e non ha più energia, poiché Anguissa è assente. Non ci sono tiri in porta del Napoli durante il primo tempo: qualcosa di così insolito che se ne era persino dimenticata l’esistenza.