GdS – Ieri un Napoli opaco e con poca fame. Che sia da lezione per i prossimi big match

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di ieri del Napoli. Secondo il quotidiano l’incredibile serie di gol messi a segno da Victor Osimhen, 8 partite consecutive in rete, è stata interrotta dalla traversa. Nondimeno, lui e Kvara hanno collezionato un notevole totale di 29 gol e 12 assist finora. Tuttavia, venerdì ha fatto registrare alcuna una prestazione opaca. Anomalo anche il fatto che abbia non segnato solo due volte in confronto alle 58 reti prodotte per una macchina da calcio. Ma, come umano, al Super-Napoli può capitare una serata no. Le stelle si sono offuscate, i centrocampisti non erano brillanti, intrappolati dalla strategia di Sarri. In generale c’è stato un calo di voglia e diversi errori tecnici. Ci può stare. La prossima partita contro l’Atalanta sarà l’occasione per ripristinare la fiducia in vista della Champions League. Dando per scontato che le grandi squadre del campionato (Milan, Juve e Inter) siano come tre gran premi della montagna da affrontare, Spalletti può prendersi una pausa dalla sella prima di tagliare il traguardo con le braccia alzate.