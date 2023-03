Gazzetta: “Osimhen senza gol. Allora sono umani!”

Il Napoli raccoglie il suo primo ko interno della stagione, dopo ben 11 mesi. L’ultima sconfitta casalinga risale al 10 aprile, quando la Fiorentina si impose al Maradona con il 3-2. “Tranquilli, sono umani. Bravissimi, ma umani”. Scrive la Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. “Si è fermata anche l’entusiasmante cavalcata di Victor Osimhen– continua la rosea – che, dopo 8 giornate consecutive in gol, ha sbattuto contro la traversa. Per la premiata ditta Osi-Kvara, che ha ammassato finora 29 gol e 12 assist, un anomalo venerdì di digiuno: nulla che ha fatto cronaca. Anomalo anche il fatto di non aver segnato – due soli precedenti – per una macchina da calcio che ha già prodotto 58 reti. Ma, in quanto umano, il Super-Napoli ha diritto a una serata storta.

Appannate le stelle, poco lucidi i centrocampisti, intrappolati dalla rete di Sarri, e in generale, un vistoso calo di appetito e troppi errori tecnici. Ci sta. Alla prossima contro l’Atalanta l’occasione per rimettere a posto i sentimenti in vista della Champions. Ovviamente, nessuna ansia. Sulla carta, da qui allo scudetto mancano tre gran premi della montagna (Milan, Juve, Inter), ma con il vantaggio che ha, Spalletti può fare come Girardengo: smontare dalla sella, rifocillarsi e poi raggiungere il traguardo a braccia alzate”.