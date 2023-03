CdM – Spalletti aveva avvertito tutti! Guai a trascinarsi nell’entusiasmo della città

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su un aspetto particolare sottolineato da Spalletti. Secondo il quotidiano anche se il Napoli è ancora ben al di sopra della Lazio con 17 punti di vantaggio, Spalletti ha ragione a chiedere alla squadra di non abbassare la guardia e mantenere alta la concentrazione. Non lasciarsi trascinare dal clima esaltante che si respira in città. Rimangono ancora tredici partite da giocare e tutti gli avversari vorranno mettere in difficoltà la capolista. La Lazio ha dimostrato fin dai primi minuti che avrebbe portato il coraggio in campo, proprio come richiesto dal suo allenatore.