Il Napoli perde per la seconda volta in questa stagione ma nonostante ciò ai micorfoni di DAZN arriva il mister degli azzurri a dire la sua sulla partita.

Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo giocato in maniera più sporca di sempre. Abbiamo forzato le uscite laterali dove poi loro ci lasciavano linee di gioco. Siamo stati poco pazienti e abbiamo cercato poche volte il mediano”.

Nel secondo tempo hai voluto cambiare qualcosa? “Cerchiamo di fare sempre le stesse cose con più qualità. Abbiamo chiamato spesso i centrocampisti. Nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più a livello di qualità. La qualità nel palleggio è mancata”.

Te l’aspettavi una Lazio così? “Si me lo aspettavo. La Lazio ha il suo modo di giocare ed è molto compatta. C’era la possibilità di andare dietro la loro linea difensiva. La Lazio si è difesa bene ma anche fortunata in certe occasioni. Complimenti a Vacino per il goal da professionista.

Non ci sono sconfitte indolori su questo Napoli vero? “No, ho visto tanto dispiacere quando siamo entratati negli spogliatoi. Partita molto sfortunata. Nessuno ha alzato le mani dal volante. Volevamo fare la partita. Soprattutto nel primo tempo potevamo creare qualcosa di più”.