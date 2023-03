Sky – Le ultime di formazione su Napoli-Lazio. Spalletti verso la riconferma degli 11 di Francoforte

La redazione di Sky ha diramato le ultime di formazione su Napoli-Lazio. Pochi dubbi per Spalletti, che sostituirà lo squalificato Mario Rui con Mathias Olivera. Con lui, dovrebbero partire dal primo minuto Zielinski e Politano. Mentre Maurizio Sarri recupera Romagnoli, ma dovrà valutare se l’acciaccato Patric sarà della partita. In caso di forfait, è pronto Gila. Dal centrocampo in su, pochi i dubbi.

NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

LAZIO – Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni