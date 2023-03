Napoli-Atalanta – Dopo 1 ora dall’uscita dei biglietti lunghe file su Ticketone e Curve superiori sold-out

Sono usciti alle 15 di oggi pomeriggio i biglietti per la sfida di sabato prossimo al ‘Maradona’ tra il Napoli e l’Atalanta, con vendita riservata solo ai possessori fidelity card. Nonostante la possibilità di acquistare i biglietti ci sia solo per i possessori della card le file sono lunghissime, su Ticketone file di 16mila persone, più quelle nei punti vendita autorizzati. Al momento dopo 1 ora dall’uscita dei biglietti per la sfida di sabato prossimo i biglietti per la Curva A e la Curva B superiori sono già esauriti, e potrebbe esserci il sold out in pochissimo tempo.