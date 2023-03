Gazzetta – “La difesa del Napoli è un muro, nessuno può contrastarla…”

La difesa del Napoli è diventata un muro invalicabile per tutte le squadre di Serie A. Sono appena 15, infatti, le reti subite dalla squadra di Spalletti.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia il rendimento della retroguardia partenopea, facendo un’analisi per ogni singolo componente. Il primo è Meret, divenuto portiere più maturo e consapevole dei propri mezzi; poi c’è Kim Min-jae che con la sua tecnica ha fatto dimenticare (o quasi) Koulibaly. Di Lorenzo è, ormai, un punto di riferimento sia in fase difensiva che offensiva, mentre Mario Rui e Olivera pur alternandosi, danno un contributo non indifferente sulla fascia sinistra.