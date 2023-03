Prima pagina – Il Mattino: “Napoli, torna Sarri”

Domani, Napoli e Lazio si sfideranno per la gara valida per la 25esima giornata di Serie A. Un match dal sapore dei ricordi, con Maurizio Sarri che incontra il suo passato, al Maradona, dove non è riuscito a riportare lo scudetto nel 2018. Non si può spiegare diversamente la sfida tra Sarri e il Napoli. L’obiettivo è la Champions per i biancocelesti, il Napoli corre veloce coi suoi 18 punti di vantaggio sull’Inter. “Napoli, torna Sarri” così titola nel taglio alto Il Mattino. “Con Kvara-Milinkovic i creativi al potere”.