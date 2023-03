Prima pagina – CdS: “Sarri, Napoli chiude il libro dei ricordi”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica al Napoli il taglio laterale presentando la partita di domani. Sarri e Napoli si incroceranno domani, in un momento importante della stagione per entrambe le squadre. Il tecnico toscano sarà al Maradona per continuare la galoppata verso la Champions League, il Napoli culla il sogno scudetto mentre la città già festeggia. “Sarri, Napoli chiude il libro dei ricordi”, si legge nel titolo. La trionfante cavalcata di Spalletti archivia in modo definitivo la nostalgia per Maurizio. Poi, il commento dello scrittore De Giovanni: “Una fase superata”.