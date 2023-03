In vista della gara di campionato contro la Lazio, domani alle ore 20:45, la SSC Napoli invita tutti i tifosi di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio. Lo scopo è quello di rispettare in modo corretto le procedure d’ingresso. Infatti, ci si aspetta tanta affluenza di tifosi azzurri al Maradona. Dunque, i tornelli apriranno alle ore 18:00, per consentire i controlli di sicurezza previsti dalla legge.