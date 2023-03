Il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul prossimo ritiro del Napoli in Abruzzo. Queste le sue parole: “Il periodo probabile per il ritiro del Napoli va dal 25 luglio al 10 agosto, ma avremo maggiori informazioni quando i risultati saranno consolidati. A breve incontrerò il presidente De Laurentiis ed è stato deciso che la squadra alloggerà a Castel di Sangro.

Non ci sono superstizioni, siamo tutti in silenzio e non parliamo del trofeo che potrebbe arrivare. Stiamo procedendo senza pensare al risultato finale. Abbiamo ospitato la Coppa Italia ed è possibile che organizzeremo una grande festa in piazza se dovessimo vincere lo scudetto. Spalletti ha smentito ogni previsione, dubbio e scetticismo. Ero certo che gli obiettivi fossero fattibili ed avevo fiducia nella sua esperienza“.