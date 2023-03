L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sull’unico infortunio che, al momento, affligge il Napoli di Luciano Spalletti. Raspadori ha rimediato uno stiramento poco prima del match con il Francoforte. L’attaccante ex Sassuolo, secondo la rosea, dovrà restare ai box ancore per un mese. Un peccato visto i tanti ed importanti impegni del Napoli nelle prossime settimane. Jack, insieme a Simeone, è il capocannoniere azzurro in Champions League e vederlo saltare entrambe le gare degli ottavi dispiace veramente a tutti.

Spalletti dovrà fare a meno di lui ancora per un po’, quando tornerà però si metterà a completa disposizione del gruppo come ha sempre fatto da inizio campionato. Nonostante la stagione da “comprimario“, Raspadori vanta un gran bel record. La Gazzetta, infatti, sottolinea che è dai tempi dall’esordio di Alex Del Piero che un italiano non segnava nei primi tre match di esordio in Champions League. Un dato che è stato addirittura migliorato dall’attaccante azzurro visto che Del Piero si fermò a tre e Raspadori ne ha segnati addirittura quattro.