L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul valore della rosa del Napoli dopo la cura Spalletti. ADL può sorridere ed è assolutamente soddisfatto del lavoro fatto finora e non potrebbe essere altrimenti. Di seguito l’analisi proposta dal quotidiano nell’edizione mattutina: “Il patrimonio umano è aumentato esponenzialmente, partendo da un valore stimato di 408 milioni di euro e oggi quasi raddoppiato. Come Osimhen e soprattutto Kvaratskhelia che ha visto il suo prezzo aumentare dieci volte tanto rispetto all’acquisto in estate per 11,5 milioni. I due figli, insieme, valgono quasi 300 milioni. E ci sono ancora 14 partite di campionato e forse tante altre nella Champions League“.