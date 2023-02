CdS su Anguissa: “Ceduto come un saldo e trasformato dal Napoli in una stella”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Frank Anguissa. Il quotidiano elogia l’operato del centrocampista che dal suo arrivo in maglia azzurra ha avuto una crescita esponenziale. Arrivto dal Fulham per 500mila euro si è subito dimostrato essenziale per la squadra di Luciano Spalletti:

“André Frank Zambo Anguissa arriva in prestito oneroso (500 mila, cosa sono cinquecentomila euro dentro il fantasmagorico mondo del calcio?), con diritto di riscatto fissato a dodici mesi di distanza ed a quindici milioni di euro (e cosa sono quindici milioni di euro in questo spendaccione macro-universo): viene ceduto dal Fulham come un saldo e trasformato dal Napoli in una stella”. Si legge sul quotidiano.