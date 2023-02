Reja: “Napoli? Esagerato. Mai nessuno più forte nella storia del calcio”

Edoardo Reja ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino, soffermandosi sulla grandezza del Napoli di Spalletti.

Ecco quanto dichiarato dall’ex allenatore della squadra azzurra: “Questo Napoli è davvero un qualcosa di esagerato. Nel senso che non si era mai visto qualcosa del genere in Serie A con una squadra prima in classifica con questo distacco sulla seconda. Questo Napoli è la migliore squadra della storia del calcio italiano. Ce ne sono state tante, penso all’Inter e alla Juve vincenti, al Milan di Sacchi, al Napoli di Maradona: ma nessuna è mai arrivata a questi livelli”.

E ancora: “Gioca in maniera perfetta, attacca benissimo e tutti rientrano quando c’è da difendere. C’è un armonia straordinaria nel gruppo e Spalletti è stato bravissimo a tirare fuori il meglio da tutti: penso a Lobotka ma anche a Rrahmani, Lozano, Zielinski. Ora c’è una continuità di rendimento di tutti gli azzurri. Il Napoli deve proseguire con questa mentalità che ha trasferito Spalletti e continuare a giocare con quest’intensità: è una squadra che non gestisce mai il risultato e attacca sempre anche quando è avanti di due o tre gol. E questo sta permettendo agli azzurri di brillare anche in Champions League dove si viaggia a una velocità doppia”.