Valdifiori: “Empoli campo ostico, spero che il Napoli possa completare l’opera e vincere lo Scudetto”

Intervistato ad il Mattino il doppio ex di Empoli e Napoli Mirko Valdifiori ha parlato della sfida di oggi tra le sue ex squadre e del campionato che sta facendo il Napoli. Ecco quanto detto:

“Sono sempre un grande tifoso degli azzurri e spero che la squadra possa continuare a regalarci queste emozioni. Ho anche imparato ad essere scaramantico, quindi mi fermo qui. Tuttavia, spero che durante il mese di maggio l’opera possa essere completata in modo ampio. Il Castellani è sempre stato un campo insidioso per il Napoli: i toscani giocano con coraggio. Hanno giocatori offensivi veloci che possono metterti in difficoltà. Quando si tratta di squadre più forti, i giovani danno sempre qualcosa di più per farsi notare. Il Napoli andrà in campo sempre con l’obiettivo di vincere la partita”.